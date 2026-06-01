Critical Infrastructure Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Critical Infrastructure Technologies ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Critical Infrastructure Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2533,33 Prozent auf 1,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at