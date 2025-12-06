|
06.12.2025 01:22:16
Crosslink Capital Makes its Biggest Bet Yet on Monday.com: Is the Stock a Buy?
Crosslink Capital added 143,650 shares of monday.com (NASDAQ:MNDY) in the third quarter, increasing its stake by an estimated $20.55 million, per Nov. 14, 2025, SEC filings.According to a Nov. 14, 2025, SEC filing, Crosslink Capital increased its position in monday.com by 143,650 shares during the third quarter. The move brought the fund’s total holding to 203,865 shares, with a reported market value of $39.49 million as of Sept. 30, 2025. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
