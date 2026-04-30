Curbline Pptys legte Quartalsergebnis vor

Curbline Pptys gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Curbline Pptys 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58,4 Millionen USD – ein Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Curbline Pptys 38,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at