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24.04.2026 06:31:29
CVB Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CVB Financial äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat CVB Financial im vergangenen Quartal 163,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVB Financial 159,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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