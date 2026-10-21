Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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21.10.2026 19:43:52
CVC explores bid for Verisure just one year after IPO
Shares in Swedish-listed security group trading 30% below their price at flotationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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|Verisure PLC Registered Shs
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