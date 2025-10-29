Cybertrust Japan legte Quartalsergebnis vor

Cybertrust Japan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 15,54 JPY gegenüber 18,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cybertrust Japan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at