Cyngn: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cyngn hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cyngn in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 366,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at