D-Wave Quantum-Aktie gibt nach: D-Wave Quantum hat Aktien verkauft und Millionen an frischem Kapital aufgenommen

• D-Wave Quantum nimmt mit Aktienverkauf 150 Millionen US-Dollar ein• Kapital für laufenden Betrieb benötigt• CEO sieht Unternehmen auf gutem Weg zu nachhaltiger Profitabilität

D-Wave Quantum hat in der vergangenen Woche erfolgreich eine Aktienplatzierung abgeschlossen und dabei 150 Millionen US-Dollar eingenommen. Wie das Unternehmen per Pressemitteilung bekanntgab, floss ihm das frische Kapital in dreistelliger Millionenhöhe aus einem sogenannten "At-the-Market"-Angebot zu, das zwischen dem 15. und 21. Januar 2025 lief. Dabei wurden die D-Wave Quantum-Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 6,10 US-Dollar pro Stück verkauft. Da dieser Preis etwas über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der vier Handelstage gelegen habe, deute dies laut "gurufocus" auf ein "ernsthaftes institutionelles Vertrauen hin".

D-Wave Quantum stärkt Geschäftstätigkeit mit frischem Kapital

"Wir glauben, dass der Abschluss dieses Aktienangebots uns das nötige Kapital geliefert hat, um unseren Betriebsplan hin zu nachhaltiger Profitabilität und positivem Cashflow vollständig umzusetzen", wird D-Wave-CEO Dr. Alan Baratz in der Pressemitteilung zitiert. Die Mittel wurden und würden weiterhin für Betriebskapital und Investitionen zur Unterstützung der laufenden technischen Entwicklungsbemühungen und Geschäftstätigkeiten von D-Wave verwendet, so das Unternehmen.

Mit einem gestärkten Bargeldbestand von aktuell rund 320 Millionen US-Dollar sieht sich D-Wave nach eigenen Angaben außerdem gut aufgestellt, um seine führende Rolle "bei der Kommerzialisierung des Quantencomputings" weiter auszubauen. "Wir haben ein unglaublich starkes Unternehmen aufgebaut, von dem wir erwarten, dass es nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unsere Aktionäre weiterhin Mehrwert schaffen wird. [...] Unsere Dynamik ist offensichtlich", so Baratz laut Unternehmensmitteilung weiter.

So schlägt sich die D-Wave Quantum-Aktie aktuell

Am Montag verliert die D-Wave Quantum-Aktie im Handel an der NYSE zeitweise 7,39 Prozent auf 5,64 US-Dollar. Auf Sicht der letzten fünf Handelstag kann das Papier allerdings noch ein zweistelliges Plus in Höhe von 15,56 Prozent verbuchen.

Redaktion finanzen.at