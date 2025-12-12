|
D2L: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
D2L gab am 10.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D2L 0,140 CAD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75,0 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
