D2L: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

D2L hat am 09.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

D2L hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,3 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at