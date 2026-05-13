Daicel präsentierte Quartalsergebnisse

Daicel präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 96,24 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daicel ein Ergebnis je Aktie von 21,14 JPY vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daicel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 153,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,75 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 181,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,18 Prozent auf 579,63 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 586,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at