Daido Signal präsentierte Quartalsergebnisse

Daido Signal hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 48,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Daido Signal einen Gewinn von 26,97 JPY je Aktie eingefahren.

Daido Signal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at