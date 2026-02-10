Daishin Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Daishin Securities präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 420,49 KRW. Im Vorjahresviertel waren 487,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 410,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 811,96 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 354,88 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 2454,48 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daishin Securities 1962,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daishin Securities in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 243,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 084,61 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 481,66 Milliarden KRW im Vorjahr.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2102,50 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 807,50 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at