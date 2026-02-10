Daito Koun: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daito Koun hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,92 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Daito Koun mit einem Umsatz von insgesamt 4,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at