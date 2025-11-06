Dalmia Bharat Sugar and Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dalmia Bharat Sugar and Industries veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,88 INR gegenüber 8,18 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 9,89 Milliarden INR gegenüber 9,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at