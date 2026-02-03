03.02.2026 06:14:38

Damit punkten Supermärkte und Discounter bei Kunden

KÖLN (dpa-AFX) - Supermarkt oder Discounter? Verbraucher in Deutschland entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen für eines der beiden Formate. Das zeigt eine YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Kunden von Supermärkten nennen vor allem Erreichbarkeit (62 Prozent), frische Produkte wie Obst und Gemüse (52 Prozent), Eigenmarken (48 Prozent), Sonderangebote (43 Prozent) und die große Auswahl (42 Prozent) als Hauptgründe für ihren Besuch.

Für Kunden von Discountern sind Preise (77 Prozent) und Erreichbarkeit (65 Prozent) am wichtigsten, gefolgt von Sonderangeboten (60 Prozent), Eigenmarken (55 Prozent) und frischen Produkten (36 Prozent).

Wo die Menschen in Deutschland lieber einkaufen, ergibt sich aus der Umfrage nicht eindeutig. Laut YouGov bevorzugen 32 Prozent Supermärkte wie Rewe oder Edeka, 29 Prozent ziehen Discounter wie etwa Aldi, Lidl oder Penny vor. 38 Prozent neigen keinem der beiden Formate zu, 1 Prozent machten keine Angabe. YouGov hat Anfang Januar mehr als 2.000 Menschen ab 18 Jahren repräsentativ zum Thema befragt. Mehrfachnennungen waren möglich./cr/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
