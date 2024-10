Das sind Deutschlands krasseste 5G-Stationen

Rund 16.000 5G-Stationen und keine ist wie die andereSo unterschiedlich funkt 5G in der Stadt, auf dem Land und auf dem WasserDie Vodafone 5G-Hitlist: von fleißigen Arbeitsbienen und echten GipfelstürmernDie Mobilfunk-Netze in Deutschland wachsen. 5G sogar schneller als alle anderen Mobilfunk-Technologien zuvor. Vor fünf Jahren hatte Vodafone das erste 5G-Handynetz in Deutschland gestartet. Heute können mehr als 92 Prozent der Menschen zuhause das 5G-Netz von Vodafone nutzen. Dafür verantwortlich sind rund 16.000 5G-Stationen im ganzen Land. Und zahlreiche Technikerinnen und Techniker. Sie planen den Ausbau. Und sie schrauben in wankelmütigen Höhen und bei nassem Nordseewind an den Mobilfunk-Stationen. Die 5G-Stationen haben eines gemeinsam: sie bringen schnellen Mobilfunk auf unsere Smartphones. Und dennoch ist keine 5G-Station ist wie die andere. Vodafone hat genauer hingeschaut. Das sind Deutschlands besondere Mobilfunk-Stationen. Eine Vodafone-Hitlist: die „Fleißigste“, die „Hellste“ und die „Längste“. Und eine, die die allermeisten vermutlich nie als Mobilfunk-Station erkennen würden.Die höchste Station… funkt auf Deutschlands höchstem Berg. Denn auch hier wird schnelles Internet gebraucht. Wie sonst sollen Wanderer und Skifahrer mit Freunden und Familie Fotos und Eindrücke vom Gipfel teilen. Und: Auch im Notfall ist hier oben eine gute Mobilfunk-Verbindung wichtig, damit Rettungskräfte schnell zur Hilfe eilen können. Kein Wunder also, dass die höchste 5G-Station von Vodafone ganz oben auf der Zugspitze steht. Der höchste 5G-Mast funkt seit 2018 exakt 2.962 Meter über dem Meeresspiegel, mittlerweile längst auch mit 5G-Technik. Seitdem bringt er verlässlich schnellstes Internet zu Wanderern, Skifahrern und Touristen.Die schickste Antenne… trägt einen Hut. Und zwar jeden Tag. Fast schon klischeemäßig steht sie dort, wo sonst besonders teure Kleider, Outfits und Accessoires gekauft werden. Mitten in Düsseldorf nahe der Königsallee. Der Hut ist hierbei allerdings keine Stilfrage und hat auch nichts mit Eitelkeiten zu tun. Viel mehr hilft er 5G auch ohne neue Mobilfunk-Stationen in die Innenstadt zu bringen. Die gesamte 5G-Technik ist – für den Laien kaum erkennbar – in einem kleinen Hut auf einer alten Litfaßsäule verbaut. Ein Modell mit Vorzeige-Charakter. Heute tragen bereits 100 Litfaßsäulen in Düsseldorf einen schicken 5G-Hut.Die Litfaßsäule versorgt in Düsseldorf die Menschen mit schnellem 5G-Mobilfunk von Vodafone. VodafoneDer längste Mast… steht mitten in Dresden. Auf dem Dresdner Fernsehturm montiert funkt diese 5G-Station 121 Meter über dem Boden. Die außergewöhnliche Lufthoheit verschafft dem ‚Riesen‘ einen echten Vorteil: Die Station kann mitten in der Stadt leichter große Flächen mit Mobilfunk versorgen, weil die Funksignale auch über hohe Häuser hinweggehen.Die jeckste 5G-Station… steht nicht etwa in Köln, sondern tief im Allgäu. Und trotzdem trägt sie ein Kostüm. Und das nicht nur in der fünften Jahreszeit. Um das Stadtbild von Leutkirch im Allgäu nicht zu verändern, haben Vodafone-Techniker der lokalen 5G-Station die perfekte Tarnung in Kaminoptik verpasst. So hat das Stadtzentrum besseres Mobilfunk-Netz. Und die Idylle der Altstadt ist auch weiter vorhanden.Der stärkste Mobilfunk-Mast… trägt Gummistiefel. Denn er steht mitten in der Nordsee und ist Wind und Wetter ausgeliefert. Er versorgt auf offenem Meer eine Fläche von rund 250 Quadratkilometern mit schnellem 5G-Netz. Der Grund für die Mobilfunk-Power auf dem Meer: ein nahegelegener Off-Shore-Windpark, auf dem täglich zahlreiche Techniker und Experten ihrer Arbeit nachgehen. Klar, denn auch sie wollen vernetzt sein. Genau wie Drohnen und Sensoren, die dabei helfen die Arbeit auf den Windparks sicherer und leichter machen. Die hellste AntenneKöln wird zur Smart City: Small-Cells an Straßenlaternen versorgen die Stadt mit 5G-Mobilfunk. Vodafone… leuchtet in Köln. Denn sie ist eine Straßenlaterne. Der Clou: 5G-Antennen im Mini-Format sind direkt oben an der Straßenlaterne verbaut. Das bringt nicht nur Licht, sondern auch 5G in die Innenstädte. Und damit dorthin, wo die Suche nach neuen Mobilfunk-Standorten häufig besonders schwerfällt. Die sind ganz schön helle in Kölle.Die geduldigste Mobilfunk-Station… wartete verdammt lange darauf endlich ihrer Arbeit nachgehen zu können. Heute steht sie in Tann im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Mehr als zehn Jahre lang mussten zahlreiche Hürden genommen werden, bis diese Mobilfunk-Station im Juni 2024 vollumfänglich losfunken konnte. Dann war es aber endlich soweit– sehr zur Freude von Vermietern, Anwohnern, Gemeinderat und Bürgermeister.10 Jahre langdauerte die Inbetriebnahme einer Mobilfunk-Station im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. Die fleißigste Station… ist auch eine Kölnerin. Mitten am Konrad-Adenauer-Ufer steht Deutschlands größte Arbeitsbiene unter den 5G-Stationen. Keine andere 5G-Station transportiert mehr Daten. Kein Wunder: Denn am Konrad-Adenauer-Ufer ist tagtäglich eine Menge los. Im Juni ließ das 5G-Kraftpaket dann aber nochmal so richtig die Muskeln spielen. Auf der Kölner-Fanmeile jubelten währen der EM jeden Tag tausende Fußball-Fans – und teilten Emotionen mit ihren Liebsten und Followern in den sozialen Medien. Allein im Juni transportierte Deutschlands fleißigste 5G-Station fast 30.000 Gigabyte Daten. Absoluter Rekordwert. Zum Vergleich: Mit dieser Datenmenge könnte man 406 Tage am Stück Netflix in HD-Qualität streamen.Die faulste AntenneEin Mast als Mobilfunk-Basisstation mitten im Wald. Vodafone… hat zwar deutlich weniger zu tun als die Arbeitsbiene in Köln. Aber sie macht dennoch einen großartigen Job. Sie steht mitten im Wald in der Nähe von Wiesbaden. Hier ist fast nie ein Mensch mit dem Smartphone unterwegs. Fuchs und Igel greifen hier ebenfalls nicht zum Handy. Kaum überraschend also, dass diese 5G-Antenne im Juni gerade einmal 0,1 Gigabyte Daten transportierte. Wenn’s drauf ankommt, steht sie aber dennoch Gewehr bei Fuß.Die windigste Mobilfunk-Station… steht seit fast 5 Jahren in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist ausgestattet mit speziellen Mini-Windrädern. Das ist Deutschlands erste Mobilfunk-Mühle. Sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch richtig praktisch. Denn die Windenergie der kleinen Turbinen unterstützt die Energieversorgung der Mobilfunk-Station. Unter optimalen Bedingungen können sie sogar fast den gesamten Energiebedarf allein stemmen.Die mobilsten Masten… funken immer an einem anderen Ort. Sie sind immer da, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Denn sie fahren auf Rädern durchs ganze Land. Die 45 mobilen 5G-Stationen sind rund um die Uhr im Einsatz und unterstützen Konzerte, Festivals und andere Groß-Events mit schnellem Netz für riesige Menschenmengen. Von Wacken bis Adele: Diese mobilen Mobilfunk-Stationen haben eine Dauerkarte für die meistbesuchten Veranstaltungen im ganzen Land.Die historischste Station… funkt in Oberwiesenthal. Mitten im Erzgebirge steht die Mobilfunk-Station, die 2009 den Grundstein für schnelles Internet legte. Diese Mobilfunk-Station funkte damals bei ersten LTE-Tests zum ersten Mal überhaupt mit 40 Megabit pro Sekunde. Heute wissen wir: Das war der Auftakt für schnelles Internet auf unseren Smartphones. Mittlerweile ist diese historische Station längst auch mit 5G ausgestattet und bringt noch deutlich höhere Bandbreiten ins Land.Die tierischsten Masten… sorgen immer wieder für faustdicke Überraschungen. Vor allem bei den Netz-Technikern vor Ort. Denn die erleben hier mitunter außergewöhnliche Situationen. Mal nistet ein Weißstorch auf dem Mast. Und mal lässt sich ein Wanderfalke kurzzeitig in luftiger Höher direkt neben den 5G-Antennen nieder. Dann wird der Techniker-Einsatz schnell auch zur spontanen Rettungsaktion für die tierischen Freunde.