Data Communication System öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Data Communication System hat am 01.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,56 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Data Communication System 36,88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,94 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 63,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 135,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 125,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at