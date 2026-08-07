DaVita: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DaVita hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 4,02 USD. Im letzten Jahr hatte DaVita einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DaVita im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,55 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at