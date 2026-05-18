18.05.2026 06:31:29

Daewon Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

Daewon Pharmaceutical präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 113,00 KRW, nach 253,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 158,06 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 157,83 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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