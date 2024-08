DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet

Das Volkswagen (VW) vz-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Volkswagen (VW) vz-Anteile letztlich bei 114,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,367 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2024 8 413,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 96,30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,87 Prozent.

Volkswagen (VW) vz war somit zuletzt am Markt 50,90 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at