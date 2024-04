DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in QIAGEN von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das QIAGEN-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,54 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das QIAGEN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,695 QIAGEN-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2024 8 791,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,28 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte QIAGEN einen Börsenwert von 8,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at