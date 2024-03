DAX-FLASH: Dax auf Rekordhoch - EZB wird bei Inflation optimistischer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine rascher als erwartet sinkende Inflation in der Eurozone hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angetrieben. Der Leitindex Dax (DAX 40) erreichte am Nachmittag ein weiteres Rekordhoch. In der Spitze stieg der Dax um 0,6 Prozent auf knapp 17 827,64 Punkte. Er nahm damit die zuletzt unterbrochene Rekordjagd wieder auf.

Die Inflation im Euroraum wird nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) schneller zurückgehen als noch im Dezember erwartet. Für das laufende Jahr rechnet die EZB nun mit einer Teuerungsrate von 2,3 Prozent. In ihrer im Dezember vorgelegten Prognose war die Notenbank noch von 2,7 Prozent ausgegangen. Auch für 2025 ist die Notenbank etwas optimistischer geworden./bek/jha/