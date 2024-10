DAX-FLASH: Dax nahe 20.000 Punkten vor etwas schwächerem Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Montag zunächst keinen weiteren Schritt hin zu den 20.000 Punkten machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 19.623 Punkte, was im Vergleich zum Freitagsschlusskurs ein Minus von 0,17 Prozent bedeutet. Zu seinem Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten bleibt der Leitindex damit aber auf Tuchfühlung.

Die UBS erwartet, dass die globalen Aktienmärkte weiter von fallenden Zinsen, positivem Gewinnwachstum und möglichen Konjunkturimpulsen aus China profitieren werden. "KI-Innovationen treiben das Wachstum weiterhin an, wobei die USA ein attraktiver Markt sind", betonten sie. In Europa bevorzugen die Experten der Schweizer Großbank kleinere und mittelgroße Unternehmen.

In den USA hatte der Dow Jones Industrial am Freitag seine Rekordserie fortgesetzt, doch hierzulande gehen die Anleger zunächst abwartend in die neue Börsenwoche. In den kommenden Tagen könnte die Berichtssaison für die nächsten Impulse sorgen, die nun auch in Europa Fahrt aufnimmt. Dabei werden vor allem die Zahlen von SAP (SAP SE) als möglicher Treiber genannt, die am Montag aber erst nach Börsenschluss erwartet werden./tih/jha/