DAX 40

23 960,59
-116,28
-0,48 %
17.12.2025 07:16:38

DAX-FLASH: Dax über 24.000 Punkten wohl wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bislang durchwachsene Woche dürfte für den DAX am Mittwoch mit knappen Gewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.112 Punkte. Er behauptet sich damit weiter über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Das Rekordhoch aus dem Oktober ist mit 24.771 Punkten aber etwas entfernt.

Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht den Impuls geliefert, der am Markt für möglich gehalten wurde. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was kurzfristig weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet./tih/jha/

US-Börsen geben nach -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
