30.12.2025 11:59:58

DAX Modestly Higher In Thin Trading

(RTTNews) - The German stock market's benchmark index DAX moved higher Tuesday morning, supported by gains in banking and defense stocks. Trading volumes were thin ahead of upcoming holidays.

The market will close early today, and remain closed on Wednesday and Thursday for New Year holidays.

The DAX was up 75.23 points or 0.3% at 24,440.15 a little while ago.

Rheinmetall climbed more than 2%. Commerzbank advanced nearly 2%, while Infineon and Deutsche Bank, both gained about 1.25%.

Mercedes-Benz, Continental, Volkswagen, Heidelberg Materials, Allianz and BASF posted moderate gains.

Scout24, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care and Siemens Healthineers declined by 0.3 to 0.7%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ebenfalls fester. Asiens Börsen fanden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen