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03.08.2026 09:24:00
Dax steigt auf Rekordhoch
Gefallene Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt einen starken Monatsstart beschert. Der Dax stieg zum Handelsauftakt auf 25.912,59 Punkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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