DC Aktie
WKN: 878071 / ISIN: JP3477000008
|
10.11.2025 19:10:31
DC Investments Sells Off 194K WSC Shares Valued at $5.3 Million
DC Investments Management, LLC recently liquidated its entire WillScot Holdings Corporation (NASDAQ:WSC) position, reflecting a $5,318,121 net change.According to a Securities and Exchange Commission filing dated November 10, 2025, DC Investments Management, LLC sold all 194,092 shares of WillScot Holdings Corporation during the third quarter. The estimated transaction value is $5.32 million, based on the average share price for the quarter.DC Investments Management, LLC sold out of WillScot Holdings Corporation, so its position is now eliminated from reportable assets under management. Previously, the position represented 2.2% of the fund’s AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DC CO LTDmehr Nachrichten
Analysen zu DC CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.