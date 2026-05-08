|
08.05.2026 06:31:29
DCW legte Quartalsergebnis vor
DCW veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat DCW im vergangenen Quartal 6,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DCW 5,38 Milliarden INR umsetzen können.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,03 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 21,44 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte DCW 19,94 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.