DCW legte Quartalsergebnis vor

DCW veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,390 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat DCW im vergangenen Quartal 6,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DCW 5,38 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,03 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 21,44 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte DCW 19,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at