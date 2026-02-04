DEE Development Engineers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DEE Development Engineers hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat DEE Development Engineers mit einem Umsatz von insgesamt 2,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 76,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at