Delcath Systems: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Delcath Systems präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Delcath Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 83,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at