NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
04.12.2025 23:03:29
Delek Stock Up 200% Since April: What a New $4.8M Stake Signals Now
Florida-based GeoSphere Capital Management disclosed a new position in Delek US Holdings (NYSE:DK), adding 150,000 shares valued at approximately $4.8 million, in its November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, GeoSphere Capital Management established a new stake in Delek US Holdings (NYSE:DK). The fund acquired 150,000 shares during the third quarter, corresponding to a position valued at $4.8 million as of September 30.The new Delek position represents 3.7% of GeoSphere’s $131.7 million in 13F reportable U.S. equitiesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.