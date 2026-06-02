Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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03.06.2026 00:01:00
Der neue BMW M2 mit M xDrive.
Allradsystem M xDrive erstmals im kompakten Hochleistungs-Sportwagen BMW M2 verfügbar. Gesteigerte Traktion sorgt für nochmals verbesserte Beschleunigungswerte bei weiter optimierter Agilität und Fahrstabilität. M Feeling ohne Einbußen an Performance zu jeder Jahreszeit und auf nahezu jedem Untergrund. Innovative BMW M Ignite Motorentechnologie sorgt für signifikante Verbrauchsreduktion im Hochlastbereich. Markteinführung des BMW M2 mit M xDrive ab ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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