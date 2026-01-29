Dermata Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CYE9 / ISIN: US2498451085
|
29.01.2026 17:03:29
Dermata Therapeutics Rises 13%
(RTTNews) - Shares of Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA) are rising about 13 percent during Thursday morning trading despite no corporate-related announcements to impact the movement.
Dermata's shares are currently trading at $2.85 on the Nasdaq, up 13.27 percent. The stock opened at $2.45 and has climbed as high as $3.00 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.58 to $23.70.
Dermata's stock closed at $2.52 on Wednesday.
