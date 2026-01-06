Deutsche HVPI-Inflation fällt im Dezember deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember weitaus deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,0 (November: 2,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,4 Prozent prognostiziert.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stagnierte auf Monatssicht und stieg auf Jahressicht um 1,8 (2,3) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,0 Prozent.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, sank auf 2,4 (2,7) Prozent. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 0,4 (1,1) Prozent, wobei die Energiepreise um 1,3 (minus 0,1) Prozent sanken. Nahrungsmittel kosteten 0,8 (1,2) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich wie im November um 3,5 Prozent.

