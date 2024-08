Deutsche Sterbefallzahl im Juli um 4% über Mittelwert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland ist im Juli überdurchschnittlich gewesen, wozu ungewöhnlich hohen Temperaturen beigetragen haben könnten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, starben im Juli 79.203 Menschen. Diese Zahl lag um 4 Prozent über dem Juli-Median-Wert der Jahre 2020 bis 2023. "Im Juli dieses Jahres bewegten sich die Temperaturen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einem Bereich, in dem ein hitzebedingter Anstieg der Sterbefallzahlen plausibel ist", teilte Destatis mit.

Auch der Deutsche Wetterdienst habe mehrere Hitzeperioden im Juli festgestellt. "Dass im Zusammenhang mit Hitze die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein bekannter Effekt, der in Sommermonaten bereits häufiger beobachtet wurde."

