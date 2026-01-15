|
15.01.2026 10:06:38
Deutsche Wirtschaft 2025 leicht gewachsen
WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist 2025 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,2 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte./als/ben/DP/mis
