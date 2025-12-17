Deutscher Einzelhandelsumsatz für Oktober nach oben revidiert

DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels haben sich im Oktober etwas besser entwickelt als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 0,1 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,3 Prozent gemeldet worden.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 1,4 Prozent höher.

December 17, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)