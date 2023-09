Deutscher Garten-Diskonter Thomas Philipps will stark expandieren

Der deutsche Garten- und Haushalts-Diskonter Thomas Philipps will hierzulande stark expandieren. Seit dem Markteintritt in Österreich im Frühjahr 2022 hat das Handelsunternehmen in Familienbesitz sechs Filialen eröffnet, Ende Oktober folgt ein Standort in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling). In den nächsten Jahren werde man die Filialzahl auf bis zu 30 erhöhen, sagte Thomas-Philipps-Österreich-Geschäftsführer Martin Gaber im APA-Gespräch.

Der Diskonter bietet rund 18.000 Artikel und 200 zusätzliche Aktions- und Saisonwaren an. Das Sortiment umfasst bei Thomas Phillips generell Gartenartikel, Haushaltswaren, Dekoration, Drogerieartikel und Tiernahrung. Der Wareneinkauf erfolgt über den deutschen Mutterkonzern. "Trotz hoher Inflationsraten halten wir auch in Österreich an den günstigeren deutschen Diskonter-Preisen fest", so Thomas-Philipps-Österreich-Chef Gaber.

Der deutsche Diskonter will in den nächsten Jahren auch Westösterreich ins Visier nehmen. Die erste Filiale in Österreich wurde im März 2022 in Köflach (Kärnten) eröffnet. Es folgten Filialen im Burgenland (Kittsee, Siegendorf, Oberwart), Oberösterreich (Enns) und Niederösterreich (Gerasdorf).

Der 1986 von Thomas Philipps gegründete Diskonter mit Sitz im niedersächsischen Bissendorf (Landkreis Osnabrück) wird mittlerweile in zweiter Generation von Sohn André Philipps geführt und betreibt über 250 Märkte in Deutschland. 1994 wurde die erste Filiale außerhalb von Deutschland in Vilnius (Litauen) eröffnet. Österreich ist erst der zweite Auslandsmarkt.

Jeder Thomas-Philipps-Standort wird von einem Marktleiter geführt, der als selbstständiger Unternehmer agiert und eine Provision für den Warenverkauf erhält. Miete, Personal- und Energiekosten schultert der selbstständige Marktleiter. Thomas Philipps kümmert sich um den Wareneinkauf, Logistik sowie Marketing und finanziert die Ware. Die Einzelunternehmer spüren aktuell die gestiegenen Personal- und die Energiekosten. "Wir lassen keinen Marktleiter im Stich", betonte der Österreich-Chef.

