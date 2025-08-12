12.08.2025 11:25:38

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen fallen stärker als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen der Finanzexperten in Deutschland haben sich im August stärker als erwartet eingetrübt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 18 Punkte auf plus 34,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 39,5 Punkte gerechnet.

Zuvor war der Indikator drei Monate in Folge gestiegen. "Die Finanzmarktexpertinnen und -experten sind vom angekündigten EU-US-Handelsabkommen enttäuscht", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Beigetragen haben zudem die schlechten Wirtschaftszahlen aus dem zweiten Quartal 2025."

Verschlechtert hat sich auch die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland. Der entsprechende Wert fiel um 9,1 Punkte auf minus 68,6 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit minus 67 Punkten gerechnet./jsl/jkr/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf US-Inflationsdaten: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag kaum. Die asiatische Börsen zeigten sich freundlich.
