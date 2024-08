Devisen (Früh) - Euro im Frühhandel nur wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstagvormittag nur wenig bewegt gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,1014 Dollar nach 1,1016 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,1019 Dollar festgesetzt.

Obwohl das Datenhighlight der Woche bereits gestern mit den US-Verbraucherpreisen zur Veröffentlichung anstand, ist der Kalender auch heute gut gefüllt. So finden sich heute in den USA unter anderen die regionalen Stimmungsindikatoren in der Industrie, die Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz des Monats Juli sowie die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen auf der Agenda.

Die britische Wirtschaft hat im Frühjahr nach einem starken Jahresauftakt etwas an Fahrt verloren, wurde bereits in der Früh bekannt. Im zweiten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) zum Vorquartal um 0,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt mit diesem Wachstum gerechnet. In den ersten drei Monaten des Jahres war die Wirtschaftsleistung noch etwas stärker um 0,7 Prozent gewachsen, nachdem sie im Schlussquartal 2023 als auch im dritten Quartal des vergangenen Jahres geschrumpft war.

