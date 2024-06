Devisen Wien (8.30) - Euro zum US-Dollar kaum bewegt

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0735 Dollar, nachdem sie am Vorabend knapp darunter bei 1,0733 Dollar gehalten hatte.

Relevante Konjunkturdaten dürften bis am Nachmittag Mangelware bleiben. Dann wird das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht. "Alles in allem rechnen wir mit einer leicht eingetrübten Konsumlaune, sodass es heute wohl keinen Impuls zum Reduzieren der Zinssenkungserwartungen geben wird", kommentierten die Experten der Helaba.

Auch die Redebeiträge der FOMC-Mitglieder würden wohl keinen neuen Schwung in die Fed-Zinssenkungsdebatte bringen. Zuletzt habe ein vorsichtiger Ton überwogen und zumeist wurde davor gewarnt, die Zinsen zu schnell zu senken, so die Analysten weiter.

Mit Blick auf den Chart blieben technische Abwärtsrisiken bestehen. "MACD und DMI stehen auf Verkauf und noch liegt der Kurs unterhalb der gleitenden Durchschnitte, die unterhalb von 1,08 einen massiven Widerstand bilden", so die Helaba. Ein Abrutschen der Notierungen unter 1,0668 (Impulstief) würde Raum zunächst bis 1,0650 und folgend bis 1,0600 eröffnen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759