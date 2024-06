Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0765 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh praktisch unverändert zum US-Dollar gezeigt. Kurz nach 9 Uhr stand die Gemeinschaftswährung bei 1,0765 US-Dollar. Nach einem turbulenten Verlauf am Vortag hatte der Euro am Montagabend ebenfalls bei 1,0765 Dollar notiert.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Wirtschaftszahlen auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Während der Datenkalender im Euroraum weitgehend leer ist, steht in den USA lediglich das Mittelstandsbarometer NFIB auf dem Programm. Üblicherweise sorgen die Daten für keine nennenswerten Kursbewegungen. "Trotz der Volatilität kann der Subindex zu den Einstellungsabsichten der kleinen und mittleren Unternehmen einen Hinweis auf die trendmäßige Entwicklung der US-Arbeitslosenquote geben", schreiben die Experten der Helaba.

In Europa melden sich einige Notenbanker aus der EZB zu Wort, darunter Chefvolkswirt Philip Lane. Noch sei der Kampf gegen die Inflation nicht gewonnen, hieß es von den Helaba-Experten. "Zuletzt war auch zu hören, dass eine zu große Diskrepanz zur US-Geldpolitik die Inflation wieder anheizen könnte."

mha/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759