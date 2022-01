DGAP-Adhoc: Linus Digital Finance AG verdoppelt Investmentvolumen im Jahr 2021 nahezu und überschreitet damit die 1 Milliarde Euro Marke seit Gründung

DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

17.01.2022 / 08:40 CET/CEST

Berlin, 17. Januar 2021 - Die Linus Digital Finance AG (LINUS) hat im Geschäftsjahr 2021 das Investmentvolumen nach vorläufigen Zahlen auf knapp EUR 500 Mio. annähernd verdoppelt (+ 82 % gegenüber Vorjahr). Damit ist es gelungen, den Meilenstein von mehr als EUR 1 Mrd. Gesamtinvestmentvolumen seit der Gründung von LINUS zu erreichen. Auch die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen in Deutschland und UK konnte mit 25 nahezu verdoppelt werden (+ 93 % gegenüber Vorjahr). Der vorläufige Umsatz der Gesellschaft konnte auf über EUR 11 Mio. (EUR 8,9 Mio. im Vorjahr) stark gesteigert werden. Dies entspricht einem Wachstum von knapp 25 %. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung an den Kapitalmärkten sowie der weiteren Geschäftsentwicklung prüft LINUS zur Finanzierung des angestrebten Wachstums sowie insbesondere zur Erhöhung der Liquidität in der Aktie auch die Durchführung möglicher Kapitalmaßnahmen. Eine Entscheidung, ob sowie möglicherweise wann und in welcher Form derartige Maßnahmen durchgeführt werden, ist noch nicht getroffen worden. Kontakt: Frederic Olbert

Chief Financial Officer

Alexanderstraße 7

10178 Berlin

+49 (0) 30 629 3968 10

