DGAP-Adhoc: Quirin Privatbank AG: weitere Wachstumsfinanzierung der Tochter quirion AG

17.02.2022 / 11:07 CET/CEST

Quirin Privatbank AG - weitere Wachstumsfinanzierung der Tochter quirion AG

Der Vorstand der quirion AG, eine Tochter der Quirin Privatbank AG, hat vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital in einem ersten Schritt von derzeit 626.485,00 um 31.324,00 auf 657.806,00 zu erhöhen. Der quirion AG werden im Rahmen der Kapitalerhöhung auf Basis einer Bewertung von 200 Mio. (vor Kapitalzufluss) 10 Mio. zufließen. Darüber hinaus hat sich die quirion AG mit den Investoren auf zwei weitere Kapitalmaßnahmen (Tranchen) verständigt, sodass der Gesellschaft voraussichtlich insgesamt 30 Mio. in 2022 zufließen werden. Die Quirin Privatbank wird in diesem Zusammenhang auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichten, um sowohl bestehenden Altaktionären als auch neuen Investoren die Möglichkeit einzuräumen, sich an der weiteren Entwicklung der Gesellschaft zu beteiligen. Die der quirion AG zufließenden Mittel sollen im Wesentlichen dazu dienen, das weitere Wachstum der Gesellschaft zu refinanzieren.