DGAP-News: SURTECO GROUP SE: Umsatzsteigerung von 13 % auf 213 Mio. im ersten Quartal. EBIT liegt mit 20,2 Mio. durch Materialpreissteigerungen um 6 % unter Vorjahr. EBIT-Marge liegt bei 9,5 %

SURTECO GROUP SE: Umsatzsteigerung von 13 % auf 213 Mio. im ersten Quartal. EBIT liegt mit 20,2 Mio. durch Materialpreissteigerungen um 6 % unter Vorjahr. EBIT-Marge liegt bei 9,5 %, EBITDA-Marge bei 14,6 % Buttenwiesen, 29. April 2022 - Im ersten Quartal 2022 stiegen die Umsätze des SURTECO Konzerns um 13 % auf 213,0 Mio. (Q1-2021: 188,5 Mio. ). In den ersten drei Monaten waren noch keine wesentlichen Auswirkungen aus dem Russland-Ukraine Konflikt im operativen Geschäft zu spüren, jedoch drückten die anhaltend hohen Einkaufspreise für wichtige Rohstoffe auf die Gewinnmargen. So gab der Gewinn vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal nach. Mit 20,2 Mio. (Q1-2021: 21,5 Mio. ) lag das EBIT jedoch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Während das EBIT der Segmente Decoratives (16,8 Mio. nach 18,3 Mio. im Vorjahr) und Technicals (1,1 Mio. nach 2,3 Mio. im Vorjahr) nachgab, konnte das Segment Profiles die hohen Rohmaterialkosten durch deutlichen Geschäftsausbau überkompensieren und das EBIT von 3,1 Mio. im Vorjahresquartal auf 4,8 Mio. im Q1-2022 steigern. Der Konzerngewinn gab um 5 % auf 13,6 Mio. (Q1-2021: 14,3 Mio. ) nach. Das Ergebnis je Aktie erreichte 0,88 nach 0,92 im Vorjahresquartal. Aufgrund der Unsicherheiten aus dem Russland-Ukraine Konflikt ist eine Vorhersage schwierig. Sollten sich die möglichen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Rohmaterialpreise nicht weiter verschlechtern, geht die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2022 von Umsatzerlösen zwischen 730 Mio. und 750 Mio. aus. Das Konzern-EBIT soll im Bereich von 55 Mio. bis 65 Mio. liegen. Den Quartalsbericht Q1-2022 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 757 Mio. , davon 25 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 28 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. ) Q1-2021 Q1-2022 Veränderung Konzernumsatz 188,5 213,0 +13 % - davon Decoratives 136,6 151,6 +11 % - davon Profiles 33,0 40,3 +22 % - davon Technicals 18,9 21,2 +12 % Auslandsumsatzquote in % 73 74 + 1 Pkt. EBITDA 31,9 31,1 -3 % EBIT 1 21,5 20,2 -6 % - davon Decoratives 18,3 16,8 -8 % - davon Profiles 3,1 4,8 +57 % - davon Technicals 2,3 1,1 -52 % EBT 20,4 19,4 -5 % Konzerngewinn 14,3 13,6 -5 % Ergebnis je Aktie in 2 0,92 0,88 -5 % (1) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten (2) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731

