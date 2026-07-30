Sirius XM Aktie

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WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035

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30.07.2026 18:46:16

Did the Wheels Just Fall Off on Sirius XM in 2026?

Shares of Sirius XM (NASDAQ: SIRI) opened sharply lower on Thursday after posting mixed quarterly results.The country's only satellite radio provider was in a good groove before this week's financial stumble. Sirius XM was rallying, soaring 63% this year through Wednesday's close. After six consecutive years of declining stock prices -- a brutal 72% belly flop over that time -- it seemed as if investors were finally starting to warm up to the creature comforts of a cash cow media business.It was easy to make sense of the swoon as we headed into 2020. For a subscription service primarily consumed in cars, the COVID-19 lockdown was brutal. Folks weren't driving to work, school, or social activities. Nixing a monthly Sirius XM subscription was an easy way to pay for a sourdough starter, a Zoom room makeover, or home fitness gear.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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