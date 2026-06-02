AKB Corporation HSC JSC Aktie
WKN DE: A0MXQV / ISIN: BG1100011987
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02.06.2026 07:10:53
Die AKB braucht neuen CEO
Laut Mitteilung hat sich Dieter Widmer entschieden, sein Amt als Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank (AKB) per 31.Mai 2027 abzugeben und aus der Bank auszuscheiden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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