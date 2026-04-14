Die Börsenbuben - Achterbahnfahrt an den Börsen

Die Börsenbuben Mani Schmid und Uli Kirstein zeichnen die Marktreaktionen auf den Nahostkonflikt nach. Die Verhandlungen sind erst einmal gescheitert, die Straße von Hormus bleibt geschlossen, egal, ob sie von den USA oder dem Iran blockiert wird. Die Folgen bleiben sich gleich: hohe Energiekosten , hohe Inflation. Wie lange wird das Trump durchstehen? Und gibt es Anlagevehikel, die gegen Inflation immun machen? Mani Schmid fallen da einige ein. Außerdem beginnt die Berichtssaison...