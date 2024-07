Die Deutschen nutzen heute doppelt so viele Daten im Internet wie 2019

Vor 5 Jahren: Startschuss für die deutschlandweite Gigabit-VermarktungDaten-Hunger steigt rasant: Festnetz transportiert heute doppelt so viele Daten wie 2019Für mehr Kapazität & Stabilität: tausende Segmentierungen machen das Festnetz stärkerTest der COMPUTER BILD bescheinigt dem Kabel-Glasfasernetz hohe Bandbreiten und StabilitätIm September 2018 begann das Zeitalter Gigabit-schneller Festnetz-Anschlüsse in Deutschland. In Nürnberg und Landshut konnten Privatkunden erstmals Internet-Anschlüsse mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde buchen. Möglich machte das die neu eingeführte Übertragungstechnologie DOCSIS 3.1, die ab diesem Zeitpunkt Schritt für Schritt im Kabel-Glasfasernetz aktiviert wurde. Doch erst mit Zusammenschluss von Vodafone und Unitymedia startete eine Gigabit-Infrastruktur im gesamten Land. Genau vor fünf Jahren – am 18. Juli 2019 – hatte die EU-Kommission diesem Zusammenschluss zugestimmt. Mittlerweile ist das gesamte Festnetz von Vodafone auf Gigabit-Geschwindigkeit gebracht. Und zahlreiche Tests von Fach-Experten bestätigen, dass die Infrastruktur heute leistungsstärker und weniger schwankungsanfällig ist als jemals zuvor ist. Obwohl das Festnetz heute mehr als doppelt so viele Daten transportiert als 2019. Und mit tausenden Maßnahmen haben Vodafone-Techniker die Zahl der Netzsegmente und damit die Kapazitäten im Kabel-Glasfasernetz für Millionen Haushalte noch einmal deutlich verbessert.„Immer mehr Menschen können zu Hause das Gigabit nutzen. Die Infrastruktur wird immer leistungsstärker. Und immer häufiger greifen wir im heimischen WLAN auf hochauflösende Datendienste zurück – bei Videokonferenzen oder beim Streaming von Videos und Filmen. Das alles führt dazu, dass wir im heimischen Internet heute im Schnitt rund doppelt so viele Daten nutzen, wie noch im Jahr 2019”, so Vodafone-Technik Chefin Tanja Richter.Internet-Datenverbrauch in 5 Jahren verdoppeltVodafone-interne Analysen zeigen deutlich den enormen Daten-Anstieg im Festnetz. Im Geschäftsjahr 2019/2020, nach dem Zusammenschluss mit Unitymedia, hat das Kabel-Glasfasernetz deutschlandweit rund 17.700 Petabyte Daten transportiert. Fünf Jahre später – im Geschäftsjahr 2023/24 – waren es mit 36.000 Petabyte mehr als doppelt so viele. Um diese unvorstellbaren Datenmengen zu verbrauchen, müsste eine Person rund 2,74 Millionen Jahre am Stück Filme und Serien in HD-Qualität streamen (bei einem Datenverbrauch von 1,5 Gigabyte/Stunde). Für den durchschnittlichen Datenverbrauch an jedem einzelnen Kunden-Anschluss bedeutet das: Jeder Verbraucher nutzt heute 393 Gigabyte im Monat. 2019 waren es mit 203 Gigabyte nur halb so viele Daten.36.000Petabyte an Daten verbrauchten Vodafones Festnetz-Kunden im letzten Geschäftsjahr. Damit könnte eine Person 2,74 Mio. Jahre HD-Filme streamen.Viele tausend Segmentierungen machen das Festnetz stärkerDamit der Datenhunger der Verbraucher auch künftig gestillt wird, braucht es starke Netze. Vodafone-Techniker führen jedes Jahr tausende von Modernisierungsmaßnahmen im gesamten Kabel-Glasfasernetz durch. Allein im letzten Geschäftsjahr waren es deutschlandweit über 3.500 Segmentierungen, die die Stabilität und Kapazität an 1,8 Millionen Anschlüssen deutlich verbesserten. Für das aktuelle Geschäftsjahr sind weitere rund 3.000 Maßnahmen geplant.Dabei werden Segmente im Kabel-Glasfasernetz, die besonders viele Haushalte versorgen, mit Hilfe von zusätzlichen Glasfaser-Knotenpunkten unterteilt. So entstehen neue kleinere Segmente mit einer deutlich geringeren Anzahl von Hausanschlüssen. Zudem verbaut Vodafone an vielen Orten noch mehr leistungsstarke Glasfaser, sodass diese immer näher an die Häuser der Kunden heranrückt. Vor allem in Stoßzeiten, wenn viele Menschen gleichzeitig streamen, online spielen und surfen, ist das Netz für jeden einzelnen Kunden nun deutlich stabiler.Maßnahmen wirken schon heuteDass die Modernisierungsmaßnahmen auch bei den Kunden ankommen, zeigt der aktuelle COMPUTER BILD Internet-Anbieter Test 2024. Hier lässt Vodafone mit einer durchschnittlich gemessenen Download-Geschwindigkeit von 351 Megabit pro Sekunde nicht nur alle DSL- und Kabel-Anbieter hinter sich. Selbst die Glasfaser-Anschlüsse von Telekom und Deutsche Glasfaser liefern durchschnittlich nicht so hohe Geschwindigkeiten. Damit ist ein Kabel-Anschluss von Vodafone fast fünf Mal schneller als der schnellste Anschluss des besten DSL-Anbieters.„Vodafone Kabel ist 2024 erneut schnellster Internet-Anbieter und holt sich mit der Note 1,9 den Kabel-Testsieg. Schwankungen sind hier kaum noch ein Problem“, bestätigt die COMPUTER BILD Redaktion.Der Beitrag Die Deutschen nutzen heute doppelt so viele Daten im Internet wie 2019 erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc